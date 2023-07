Gazetarja e Top Channel, Anuila Hoxha e ftuar në emisionin Top Story tha se ish zv. kryeministrin, Arben Ahmetaj e ‘tradhtoi’ telefoni blackberry.

Hoxha: Menjëherë pasi ndodhi denoncimi publik investigimi i gazetarëve të Inside Story, pak orë më vonë me kërkesë të Altin Dumanit dhe Enkelejda Millonait, agjentët e BKH-së, që duhen FBI-ja shqiptare, aty është instaluar një bërthamë elektronike, se diskutimi është si është e mundur të zbërthehet një telefon blackberry. Shqipëria ka kërkuar ndihmë nga Izraeli, një nga bërthamat më të investuar nga amerikanët dhe BE. Agjentët e BKH janë trajnuar, ajo që thotë populli shqiptar e kap me lepur e me qerre. Të pandehurit e të dyja dosjeve gjithmonë kanë thënë përse çështjet nuk bashkohen.

/a.r