Deputetët e Kosovës dhe ata të Shqipërisë do të bëhen bashkë këtë 28 Nëntor për të festuar 110-vjetorin e ditës së Flamurit dhe të shpalljes së Pavarësisë.

Delegacioni nga Kosova do të niset për në kryeqytetin shqiptar më 26 nëntor, ndërsa më 27 nëntor, ashtu siç edhe ishte paralajmëruar, do të mbahet një seancë e përbashkët mes dy Kuvendit.

Lajmin e ka konfirmuar për Telegrafin, Ilir Kërçeli, shef i kabinetit të kryetarit të Kuvendit, Glauk Konjufca.

Në një dokument të siguruar nga Telegrafi, thuhet se Kuvendi i Shqipërisë do të mbulojë akomodimin dhe një drekë për të gjithë pjesëmarrësit nga Kuvendi i Kosovës. E po ashtu, i njëjti institucion do të mbulojë edhe shpenzimet e transportit, por për stafin vetëm dhe jo për deputetët. Nga Grupet Parlamentare të Kuvendit është kërkuar që deri më 15 nëntor 2022, të përgatisin listën e deputetëve që do të udhëtojnë me transport të organizuar nga Kuvendi, si dhe atyre me automjete private.

“Hotel Sheraton: 50 vende (Kryetari i Kuvendit plus stafi, Kryeministri plus stafi, Sekretari i Përgjithshëm plus stafi). Hotel International: pjesa tjetër e delegacionit max 155 vende (deputetët; nënkryetarët; ministrat dhe stafet),”- thuhet në dokumentin e nënshkruar nga kryeparlamentari Konjufca.

Ndërkohë që nga Shqipëria ende nuk ka asnjë lajmërim se çfarë po organizohet./m.j