WhatsApp raportohet se është një mënyrë testimi beta për të reduktuar mbingarkesën e njoftimeve në llogaritë e përdoruesve duke heshtur automatikisht njoftimet e grupit që tejkalojnë një numër të caktuar anëtarësh dhe duke e kategorizuar veten si grupe të mëdha. Lëvizja vjen pasi shërbimi i mesazheve të çastit dhe zëri përmes IP së fundmi rriti kufirin e pjesëmarrësve të bisedës në grup nga 256 në 1,024 persona, në një shtytje për të inkurajuar më shumë përdorimin e biznesit dhe punës të platformës së mesazheve të çastit. Kjo mund të mundësojë që WhatsApp të rivalizojë platforma të tjera si Slack.

Sipas një raporti nga WABetaInfo, WhatsApp ka lëshuar një version beta të WhatsApp 2.22.23.9 që përfshin veçorinë e re ku grupet me mbi 256 pjesëmarrës hiqen automatikisht si parazgjedhje. Aktivizimi automatik thuhet se do të zbatohet për grupet që kanë kaluar tashmë pragun e 256 anëtarëve në kohën kur përdoruesi i bashkohet grupit të caktuar. WhatsApp gjithashtu do të hesht automatikisht grupet pasi të mirëpresin pjesëmarrësin e tyre të 257-të.

Përdoruesit që dëshirojnë të vazhdojnë të marrin mesazhe nga grupe të tilla të mëdha mund të zgjedhin ta bëjnë këtë manualisht duke shtypur gjatë bisedën në grup nga menyja e listës së bisedave dhe duke zgjedhur opsionin e heqjes së zërit, shton raporti. Mund të funksionojë nëse grupi është i moderuar mirë dhe nëse shpresoni t’i bashkoheni bisedës.

WhatsApp i shtyn përdoruesit e biznesit të lidhin llogaritë për të arritur më shumë përdorues

Sipas raportit, një alarm do të shfaqet automatikisht në ekranin e bisedës në grup të llogarisë së përdoruesit dhe do të njoftojë përdoruesin se grupi është mbyllur automatikisht për të reduktuar rrëmujën e njoftimeve.

Përditësimi më i fundit beta i WhatsApp-it aktualisht po vihet në dispozicion gjatë ditëve të ardhshme vetëm në pajisjet Android përmes Programit Beta të Google Play dhe ka numrin e versionit 2.22.24.15.

/e.d