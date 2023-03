Ermiona është skualifikuar nga shtëpia e “BBV2” para pak ditësh, si rrjedhojë e dhunës verbale të përsëritur, një vendim ky nga Vëllai i Madh, i cili u komunikua me anë të një zarfi të zi. Ermiona do të jetë pjesë në ‘Prime-in’ e sotëm, por na ka zbuluar se nuk do të jetë vetëm. Vajza e saj Elisa ka udhëtuar nga Italia për në Shqipërisë për të qenë me të në spektaklin e sotëm. E kemi dëgjuar shpesh herë Ermionën të flasë për vajzës e saj e më në fund të gjithë mund ta njohin gjatë spektaklit të sotëm. Këtë na e ka treguar vetë Ermiona me anë të një postimi, ku gjithashtu është shprehur edhe për Luizin./m.j