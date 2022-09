Filmi aksion ‘Bullet Train’, me protagonist Brad Pitt, po arrin një sukses të vërtetë. Megjithatë, aktori nuk ka qenë në lajme së fundmi vetëm për rolin e tij në këtë film aksion apo për konfliktet jashtëmartesore me Angelina Jolie.

Aktori, sipas disa mediave amerikane, do të kishte marrë një pallat të vërtetë shekullor. Shtëpia, e vendosur në një nga zonat më ekskluzive të Kalifornisë, të quajtur ‘Carmel Highlands’, është ndërtuar në vitin 1918 nga arkitekti Charles Sumner Greene.

Shtëpia, me vlerë rreth 40 milionë dollarë, është një pronë ekskluzive buzë shkëmbit, e ndërtuar me gurë dhe në harmoni pothuajse të përsosur me natyrën. Aktori i njohur është një adhurues i njohur i arkitekturës, i pëlqen të jetojë në shtëpi luksoze me tipare arkitekturore që i tërheqin vëmendjen.

Për këtë arsye do të kishte shpenzuar rreth 39 milionë euro për shtëpinë e tij të re. Rezidenca, përveç pamjeve 180 gradë të Oqeanit Paqësor dhe që është në një mjedis ku shkrihet me natyrën, ka një plazh privat shkëmbor, që mund të aksesohet vetëm nga shtëpia ose nga deti.

Aktori amerikan është një dashnor i njohur i arkitekturës, siç mundi të tregojë në revistën amerikane “Oprah”: “Më pëlqen që arkitektura është një vepër e shkëlqyer arti në të cilën mund të gjesh vetveten”.

Pitt ka blerë shtëpi në të gjithë globin, duke marrë prona ekskluzive në Hollywood, Majorca, në jug të Francës, Nju Jork dhe Nju Orleans.

/a.r