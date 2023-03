Kryeministri Edi Rama ka bërë me dije se ligji për bastet sportive do të kalojë për miratim shumë shpejt. Ai deklaroi se ky vendim vjen pas konsultimit publik dhe është zgjidhja e duhur për të shmangur tregun informal. Lidhur me këtë fenomen ai shtoi se Shqipëria njësoj si shumë vënde të tjera nuk mundi të ndalonte këtë aktivitet të paligjshëm.

Me këtë argument, kryeministri theksoi se pas miratimit të ligjit të ardhurat nga ky aktivitet do të investohen në sport.

“Tjetra është që së shpejti do kalojmë në miratim, këto ditë do fusim në agjendë miratimin e basteve online pas konsultës publike. Ne, siç tregon eksperienca nuk kemi mundur ta ndalim, njëjtë si vendet e tjera nuk e kanë bërë. Në vend që të mbetet një aktivitet informal ku qarkullon paraja e zezë, të jetë një aktivitet ku do futen kompanitë e mëdha ndërkombëtare dhe të ketë garanci për lojtarët. Të gjitha të ardhurat, sipas ligjit do i kalojnë sportit dhe teknologjisë. Në ligj e kemi bërë të qartë që këto para, do jenë të fokusuara vetëm në këtë pjesë dhe nuk do ndryshohet destinacioni. Do kemi një bord kombëtar mbikëqyrës, kreu i KOKSH, ai i FSHF-së etj, do jenë aty për të bërë ndarjen e të ardhurave për sportin dhe kulturën. Fondi është i konsiderueshëm, kjo sipas parashikimeve. Lëvizja sportive nga poshtë, me të gjitha federatat do ketë rritje. Jemi fokusuar te basketbolli dhe volejbolli për meshkuj dhe femra”, tha Rama.