Kryeministri Edi Rama, në episodin e 9-të të podcastit ‘Flasim’ kishte të ftuar tre sipërmarrës të cilët kanë krijuar tre destinacione speciale në Shqipëri, Mrizit të Zanave, Kazermës së Cerenit dhe Fustanellës, të cilët kanë një histori si çdokush personale, por një histori të lidhur me emigrimin.

Në fjalën e tij kryeministri Rama, i cilësoi ata si tre njerëz që pasi kanë marrë detet, janë rikthyer dhe kanë hapur tre rrugë të reja për t’u eksploruar, rrugë krejt të veçanta të shijes, të shijes shqiptare. Ata janë Johana, Altini dhe Ismeti.

Kryeministri u shpreh se Shqipëria turistike nuk mund të jetë në asnjë mënyrë vetëm bregdet dhe në asnjë mënyrë vetëm maja mali për t’u arritur nga ata që kanë pasion alpinizmin.

“Shqipëria turistike duhet patjetër të jetë edhe shije që ka të bëjë me kuzhinën, që ka të bëjë me folklorin, që ka të bëjë me artin tradicional, që ka të bëjë më shtigjet e kulturës dhe që ka të bëjë me gjënë kryesore që është diversiteti i jashtëzakonshëm i peizazhit, domethënë është shumë, shumë e rrallë që në një vend kaq të vogël ti të gjesh kaq shumë gjëra në një distancë kaq të shkurtër, që nga maja e maleve me borë deri tek dy dete. Shqipëria ka dy dete. Lumenj, lugina, kodra fantastike dhe nga ana tjetër agroturizmi është edhe përgjigje në një aspekt tjetër, në aspektin e jetës ekonomike të pikave apo të zonave ku nuk ka bujqësi intensive”, u shpreh Kryeministri.