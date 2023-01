“Partia e zotit Ahmeti doli nga lufta apo konflikti i vitit 2001, kur shqiptarët luftuan fillimisht për shkëputje të territoreve shqiptare në Maqedoninë e Veriut, që pastaj të ndryshojë në të drejta etnike të shqiptarëve. Fatkeqësisht, për 20 vite të qeverisjes së Ali Ahmetit kjo degjeneroi në pjesëmarrje në pushtet.

Për momentin ne vlerësojmë që Ahmeti mbi të gjitha ka interesin e tij që të jetë pjesë e ekzekutivit me çdo subjekt nga Maqedonia e Veriut. Fillimisht me Lidhjen Socialdemokrate, pastaj për 10 vite me VMRO-në e Nikolla Gruevskit, për të vazhduar përsëri me Lidhjen Socialdemokrate”, tha Kasami në Ditarin e drekës në A2 CNN.