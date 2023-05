Kryeministri Edi Rama ka bërë me dije se asnjë biznes nuk do të lejohet që të prodhojë qese njëpërdorimshe, kjo pasi që prej qershorit të 2022 është e ndaluar. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë sqaron se Task Forca është në terren për të kontrolluar çdo biznes që shkel ligjin, duke theksuar se nuk do të ketë tolerim ndaj askujt.