Nga dita djeshme ka nisur mbyllja e dytë për Shqipërinë prej pandemisë së koronavirusit. Me të hyrë në fuqi të gjitha masat, të cilat janë të vlefshme deri më 2 dhjetor, çdo gjë u mbyll pas orës 22:00 deri në orën 06:00, mëngjesin e sotëm.

Deri më 2 dhjetor do të ketë kufizim të lëvizjes nga ora 22:00-06:00, kufizim të bareve restoranteve fast- food nga ora 22:00-06:00 përveç shërbimit delivery, si edhe administrata do të punojë online.

I gjithë kryeqyteti ka qënë në dispozicion të efektivëve të Policisë së Shtetit dhe të motoristëve të shërbimit “delivery”, të cilët janë të vetmit që janë lejuar që të punojnë. Por nuk kanë munguar disa makina, të cilat janë verifikuar nga efektivët nëse kanë pasur lejen për të qarkulluar.

Masat kufizuese që hyjnë në fuqi nga (11 nëntor -2 dhjetor 2020):

-Kufizim të lëvizjes nga ora 22:00-6:00, me përjashtim të lëvizjes për motive pune, emergjenca shëndetësore apo nevoja të domosdoshme.

– Qytetarët që do u nevojitet që të dalin pas orës 22:00, do duhet të pajisjen me autorizim në e-Albania

-Kufizim të bareve restoranteve fast- food nga ora 22:00-6:00 (përveç shërbimit delivery)

-Administrata do të punojë online. Përjashtim bëjne strukurat ofruese të shërbimeve duke zbatuar protokollet e sigurisë.