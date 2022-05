Vladimir Putin do t’i dërgojë një paralajmërim të “ditës së gjykimit” perëndimit kur të udhëheqë festimet më 9 maj, duke shënuar 77 vjetorin e fitores së Bashkimit Sovjetik ndaj Gjermanisë naziste në Luftën e Dytë Botërore.

Sipas Reuters, në ditën e Fitores së Rusisë të hënën, presidenti pritet të mbajë një fjalim në Sheshin e Kuq të Moskës përpara një parade të trupave, tankeve, raketave dhe raketave balistike ndërkontinentale.

Ministria ruse e mbrojtjes tha se avionët luftarakë supersonikë dhe bombarduesit strategjikë Tu-160 do të kryejnë një fluturim mbi Katedralen e Shën Vasilit. Për herë të parë që nga viti 2010, aeroplani i komandës “Il-80 Doomsday”, i cili do të mbante topin më të lartë të Rusisë në rast të një lufte bërthamore, do t’i bashkohet të shkuarës.

Në rast të një lufte bërthamore, avioni i “ditës së gjykimit” do të bëhej qendra komanduese për presidentin rus. Është e mbushur me teknologji, por detajet specifike janë sekrete shtetërore ruse.

Putini e ka krahasuar vazhdimisht luftën e tij në Ukrainë me luftën e Bashkimit Sovjetik kundër nazistëve, duke e cilësuar pushtimin e Rusisë si një betejë për të mbrojtur rusishtfolësit nga persekutimi nga nazistët. Ukraina dhe perëndimi i hedhin poshtë pretendimet si të pakuptimta dhe thonë se lideri rus po bën një luftë të paprovokuar agresioni.

Përpara 9 majit, zyrtarët perëndimorë kanë spekuluar se Putini mund të përdorë Paradën e Fitores për të shpallur një përshkallëzim të aksionit ushtarak, ndoshta një deklaratë të drejtpërdrejtë të luftës. Kremlini i ka hedhur poshtë këto sugjerime, duke i përshkruar ato si “të pakuptimta”. Nuk ka thënë se çfarë mund të thotë Putin në fjalimin e tij të hënën./m.j