Nga Rrogozhina, Arben Ristani deklaroi se pjesëmarrja në primare ka qenë mjaft e lartë. Ai tha se nëse do të ketë demokratë që presin për të votuar edhe pas orarit zyrtar, që është ora 17:00, qendrat do të vijojë të qëndrojnë të hapura.

“Votimi ka pasur një pjesëmarrje shumë të lartë, konkurrencë reale mesa kandidatëve. Ajo që është për t’u theksuar është demokraci në veprim e demokratëve. Demokratët me votë zgjedhin përfaqësuesit e tyre. Pjesëmarrja ka qenë shumë e mirë, rreth 400 vetë po shkojnë në votime këtu në Rrogozhinë. Edhe në degën e Vorës ka pasur një pjesëmarrje shumë të lartë”.

“Kandidatët janë të zgjedhur me kujdes nga propozimet e anëtarësisë. Janë njerëz intelektualë me kontribute të shquara në PD. Siç ju thashë ka një konkurrencë reale midis tyre. Votimi ka shkuar i rregullt, po shkon në përfundim të tij. E kishim lënë në 17:00 për ta mbyllur, por nëse do të ketë vazhdimësi në votime, sigurisht që asnjë gjë nuk na ngut për ta mbyllur, do t’i japim mundësin të gjithëve që kanë dëshirë për të votuar, ta realizojnë atë. Këtu ju mediat dhe publiku ka mundësi të shohë demokracinë në veprim. Një parti që zgjedh me primare, me vullnetin e anëtarëve të saj, përfaqësuesin më të mirë për zgjedhjet lokale.”.

Rreth 14 mijë anëtarë të Partisë Demokratike janë thirrur për të votuar përmes primareve kandidatin që duan t’i përfaqësojë në zgjedhjet e pjesshme vendore të 6 Marsit për kryetar Bashkie në Shkodër, Durrës, Vorë, Dibër, Lushnje e Rrogozhinë.

Votimi për 22 kandidatët në garë që më herët kaluan filtrin e Komisionit të Rithemelimit nisi në orën 08:00 të mëngjesit për t’u mbyllur në orën 17:00 të pasdites.

/a.r