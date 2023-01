Presidenti i Brazilit Luiz Inacio Lula da Silva ka shkarkuar nga detyra shefin e ushtrisë së vendit, gjeneralin Julio Cesar de Arruda, pas sulmit në disa ndërtesa qeveritare nga mbështetësit e ish-presidentit Jair Bolsonaro.

Lula nuk lëshoi ​​menjëherë një deklaratë për zëvendësimin, por uebfaqja zyrtare e forcave të armatosura braziliane tha se gjenerali Julio Cesar de Arruda ishte hequr nga posti i kreut të ushtrisë. Arruda u zëvendësua nga gjenerali Tomas Miguel Ribeiro Paiva, i cili kishte qenë kreu i Komandës Ushtarake Juglindore.

Lëvizja vjen disa javë pasi mbështetësit e Bolsonaro sulmuan Kongresin Kombëtar, pallatin presidencial dhe Gjykatën e Lartë në Brasilia më 8 janar. Rebelët kishin bërë thirrje që ushtria të ndërhynte për të përmbysur humbjen e Bolsonaros ndaj Lulës në zgjedhjet presidenciale.

Menjëherë pas trazirave, Lula tha se dyshonte për marrëveshje të fshehtë nga “njerëz në forcat e armatosura”.

Kohët e fundit, lideri brazilian i krahut të majtë tha se qeveria e tij do të spastronte besnikët e Bolsonaros nga forcat e sigurisë. Ai gjithashtu hoqi disa dhjetëra ushtarë nga detaji i tij i sigurisë pas trazirave.

Deri më sot, më shumë se 2000 njerëz janë arrestuar në lidhje me trazirat. Një gjykatës i Gjykatës së Lartë braziliane ka autorizuar gjithashtu shtimin e Bolsonaro në hetimin e tij se kush e nxiti trazirat.

Bolsonaro, një oficer ushtarak në pension, mbajti lidhje të ngushta me forcat e armatosura gjatë gjithë presidencës së tij. Arruda kishte marrë pjesë të premten në një takim me Lulën, i shoqëruar nga komandantët e marinës, Marcos Sampaio Olsen, dhe të forcave ajrore, Marcelo Kanitz Damasceno. Ministri i Mbrojtjes Jose Mucio Monteiro u tha gazetarëve pas takimit se forcat e armatosura të vendit nuk kishin asnjë përfshirje të drejtpërdrejtë në trazirat, por shtoi se çdo personel ushtarak i përfshirë do të duhet “të përgjigjet si qytetarë”.

