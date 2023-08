Forcat pushtuese turke kanë nisur punimet ndërtimore në fshatin e përzier Pyla të Qipros pa lejen e OKB-së, duke shkelur statusin neutral të zonës. Pyla, në të cilën jetojnë qipriotë grekë dhe turq qipriotë dhe kontrollohet nga OKB-ja.

Në një deklaratë sot, Forca Paqeruajtëse e OKB-së në Qipro (UNFICYP) thotë se është e shqetësuar për planet për punë të paautorizuara brenda tokës së askujt pranë Pylës dhe thekson rëndësinë e respektimit të mandatit të misionit, citon Protothema.

Ndër të tjera theksohet se Forca është duke punuar me të dyja palët dhe se është bërë përparim për të promovuar një rrugë të pranueshme reciprokisht përpara në rajon. Në të njëjtën kohë, UNFICYP i bën thirrje palës turke qipriote që të vazhdojë këto përpjekje përpara fillimit të projekteve të ndërtimit në Pyla.

Po ashtu kërkohet parandalimi i tensioneve dhe ruajtja e status quo-së në zonën neutrale, pasi është një nga prioritetet më të rëndësishme të UNFICYP-it.

Përfaqësuesi i qeverisë qipriote, Konstantinos Letympiotis në një deklaratë me shkrim thotë:

“Regjimi pushtues turk po përpiqet të krijojë vendbanime të reja brenda zonës së Pylasit duke planifikuar një hyrje të paligjshme në zonë për ndërtimin e një rruge që do të lidhë fshatin e pushtuar Arsos me një post ushtarak të avancuar të paligjshëm të regjimit pushtues. Kjo është një përpjekje për të shkelur rëndë status quo-në. Qeveria qipriote po punon për të parandaluar këtë plan turk në bashkëpunim me anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit, BE-në dhe UNFICYP-në, si dhe me qeverinë greke.

Kontaktet në nivel të komunitetit ndërkombëtar janë duke u zhvilluar me Ankaranë si marrëse, duke theksuar seriozitetin e shkeljes, si dhe pasojat negative të një veprimi të tillë, si për perspektivën e rifillimit të negociatave për çështjen e Qipros, ashtu edhe për ato euro-turke. Qeveria qipriote pret që Forca Paqeruajtëse në Qipro të parandalojë këto plane, në përputhje me kushtet e mandatit të saj”./m.j