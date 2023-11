Në emisionit “Real Story” , sekretar për Marrëdhënie me Publikun në PD, Edvin Kulluri është shprehur skeptik për marrëveshjen për emigrantët me qeverinë italiane. Ai theksoi se ajo çfarë mbetet shqetësuese është çështja e sigurisë.

Ndërsa nga ana e tij eksperti Arben Meçe, u shpreh se nuk ka vend për shqetësim, duke shtuar se nuk kanë ardhur si terroristë në vendin tonë

Pjesë nga biseda në studio:

Kulluri: Që Italia dhe Turqia janë partnerë kryesor, nuk kemi dyshim. Partnerë strategjikë kemi vetëm SHBA-në, në kuptimin e dokumenteve strategjikë. Por kjo futja jonë pak pykë e kryeministrit brenda disa fuqive të mëdha europiane, më lë të kuptoj që është pak problem.

Meçe: Kujtojmë se këtë turizmi pati një shpërthim të madh. Ky lobim këtë vit ka qenë jashtëzakonisht i lartë dhe politikat shtetërore kanë qenë orientuesve. Duhet të kuptojmë se sa më pranë këtij komuniteti do të jemi do të na kthehet. Me turizmit ka pasur shumë fitime dhe kjo na kthehet sigurisht.

Kulluri: Ajo që më shqetëson është çështja e sigurisë. Ne me këtë nivel ligjzbatimi që kemi, me policinë e shtetit që kemi, me këtë nivel të krimit që kemi a mund të kem besim? Unë them që s’mund të kem besim.

Arben Meçe: Policia jep çdo ditë informacion për persona që kryejnë tranzint. Këto janë prezent sepse sado t’i luftosh janë të pashmangshëm. Mos kujtoni që këta njerëz që vijnë këtu kanë gjetur rrugë klandestine si terroristë po hyjnë këtu. Këta juanë hallexhinj të gjithë. Kapacitetet e investimit në Shqipëri janë rritur në përmasa të tilla që kërkojnë njerëz. 5 mld investime kërkon fuqi punëtore për ta bërë. Në ‘92 Greqinë e shpëtuan emigrantët shqiptarë, po edhe në Itali kemi emigrantët shqiptarë. Në tani po e kuptojmë. Anglia po ashtu që është mbushur me indianë, pakistanezë e të tjerë, s’e ka pasur problem.

/a.r