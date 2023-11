Deputeti i Partisë Socialiste Toni Gogu thotë se marrëveshja e Qeverisë Shqiptare me atë Italiane për emigrantët e huaj, është hartuar duke ndjekur rrugën ligjore sipas çdo marrëveshje të republikës.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Gogu u shpreh se sot migracioni është një problem me të cilin përballet e gjithë Europa.

“Kjo marrëveshje ka ndjekur rrugën e çdo marrëveshje në Republikën e Shqipërisë. Marrëveshja do të ratifikohet nga parlamenti. Së pari, migracioni është një problem europian. Italia ka sot mbi 120 mijë refugjatë dhe duhet të ketë mbi 3000 qendra. Ne me këtë qendrën tonë nuk është se zgjidhim një hall të madh të Italisë”.

Sipas deputetit Gogu, Italia u ka bërë kërkesë gjithë vendeve të BE-së për këtë marrëveshje, por vetëm Shqipëria u përgjigj. Sipas Gogut, kjo marrëveshje mes Italisë dhe Shqipërisë është një mision shpëtimi.

“Italia ka bërë një kërkesë tek gjithë BE siç na është drejtuar edhe ne si vend fqinj për të gjetur një zgjidhje qoftë për shkurajimin e mërgimit të paligjshëm por edhe të trajtimit sipas standardeve europiane të refugjatëve. Dhe i është drejtuar një vendi që është kampion. Kjo marrëveshje është jashtëzakonisht e favorshme për historinë e Shqipërisë. I është drejtuar Shqipërisë për shkak të historisë tonë. Ne jemi në një mision shpëtimi. Ata e dinë që kur flasin me shqiptarët po flasin me një ndërgjegjie të mirëformuar që e kanë bërë ndër shekuj, të mikëpritjes. Italia na ka ftuar që ne së bashku me ta t’i bashkohemi një misioni shpëtimi”.

