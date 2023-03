Ditët në vijim do të jenë të çuditshme dhe pak të vështira për tre përfaqësues të zodiakut, kryesisht për shkak të sheshit mes Marsit dhe Neptunit. Nga 15/3 katrori i Marsit nga Binjakët me Neptunin tek Peshqit mund të shkaktojë konfuzion, keqkuptime dhe mendime irracionale. Një ditë më vonë, lidhja e Diellit me Neptunin tek Peshqit na bën tepër të ndjeshëm, ndërsa katrori i Diellit në Peshqit me Marsin tek Binjakët rrit nervozizmin dhe tensionin. Megjithatë, cilat shenja preken më shumë?

Dashi

Merrni frymë thellë dhe përpiquni të mos e humbni qetësinë tuaj këtë javë. Në fund të fundit, kjo është hera e tretë që sundimtari juaj qiellor, Marsi, përplaset me Neptunin. Krijimi i fërkimit midis shtëpisë së 12-të të sekreteve dhe modeleve të pavetëdijshme, së bashku me shtëpinë e tretë të komunikimit dhe mjedisin tuaj të afërt, dëshpërimi juaj për të marrë informacion specifik mund të çojë në halucinacione. Bëjini vetes një nder dhe pushoni nëse është e mundur, do t’ju duhet.

Gaforrja

Pavarësisht nëse e quani veten një perfeksionist apo jo, Neptuni në katrorin e Marsit ju vë në mendime intensive dhe të ekzagjeruara për sipërmarrjet tuaja dhe madje edhe besimet tuaja. Në fakt, ju mund të jeni duke mbledhur informacion në prapaskenë, por ende nuk e kuptoni ose nuk e kuptoni se çfarë po ndodh. Mund të shfaqen disa informacione që mund të krijojnë ndjenja konfuze për ju dhe të kontribuojnë në një pamje të paqartë të njerëzve dhe situatave që ju interesojnë. Profesionalisht, ju gjithashtu mund të pajtoheni me realitetin e një partneriteti më 16 mars, kur Afërdita vendos në shesh Plutonin. Vini re se të dy këta planetë do të kalojnë nëpër shkallën përfundimtare të shenjave të tyre të ardhshme.

Peshorja

Marsi sundon sektorin tuaj të marrëdhënieve dhe planeti i kuq do të përplaset me Neptunin për herë të tretë dhe të fundit më 16 mars. Nëse luftoni me vendosmërinë dhe dinamizmin, veprime të tilla mund të jenë arsyeja e zhgënjimit tuaj këtë javë. Duke folur për marrëdhëniet, sundimtari juaj qiellor Venusi gjithashtu do të jetë në shesh me Plutonin në shtëpinë tuaj të katërt më 16 mars për herë të fundit përpara se të hyjë në Ujor. Një dinamikë familjare, një traditë ose ndjenja të kaluara mund të vihet në plan të parë.