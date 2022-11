Në studion e ‘Real Story’ në Report Tv, analisti Skënder Minxhozi ka ngritur çështjen e pensionistëve duke thënë se nuk mbijetojnë dot pa ndihmën e fëmijëve. Për këtë, Rama është përgjigjur se nuk ka shkop magjik pasi nëse do të bënin kapërcime, do të çonin shtetin drejt falimentit.

Minxhozi: Isha me një të moshuar, i cili është mbi 80 vjeç. Pas rritjes së pensioneve, tani në 18500 lekë, është diabetik, kardiak dhe me hipertension prej dekadash. Si jeton ky njeri? Vetëm për hir të fëmijëve.

Rama: Normal.

Minxhozi: Jo normal se mund të qëllojë pa fëmijë, i/e ve.

Rama: Atyre që janë pensionistë pa fëmijë, qeveria i bën një tjetër kompensim të faturës së energjisë.

Minxhozi: Nuk mund t’i lypë gjithë kohës para fëmijëve.

Rama: Ne japim çdo vit nga buxheti i shtetit 16 milionë euro vetëm për të kompensuar pensionistët kryefamiljarë tek fatura e energjisë. Kjo dhe rritja masive e listës së ilaçeve të rimbursueshme nuk zgjidhin pozitivisht përgjigjen e pyetjes. Nga ana tjetër s’ka asnjë shkop magjik për të bërë kapërcime të një natyre që do të mund t’i jepnim përgjigje pozitivë. Nëse do e bënim, do falimentonim shtetit.

Minxhozi: Kapërcim është mbijetesë.

Rama: Patjetër.

Minxhozi: Po i bie të vdesë.

Rama: Po nuk po vdes asnjeri. Kjo pyetje s’ka përgjigje të lehtë se do ja kishim dhënë ne. Asnjë shtet s’ka dhënë përgjigje të lehtë.