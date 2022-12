‘Jetën e japim, votën se falim’. Ky ishte mesazhi që Ilir Meta e përdori në Report Tv duke ‘cituar’ Sali Berishën. Ai tha se mbrojtja e votës është e vetmja mënyrë për të mundur Ramën dhe kjo është detyra e opozitës.

“Çdo protestë ka të veçantën e saj. Edi Rama do të iki me zgjedhje dhe protesta. Me protesta dhe zgjidhje. Berisha dha sot një mesazh të rëndësishëm ‘jetën e japim, votën se falim’. Baza e çdo të keqe në Shqipëri është deformimi i votës së lirë.

Ndaj beteja për mbrojtjen e votës është vendimtare. Ai përpiqet të imponohet në mënyrë të dhunshme dhe arbitrare. Është detyrë e opozitës t’i përdorë të gjitha format e aksionit politik për t’i mbrojtur shqiptarët nga një armik i votës së lirë. Ai do të ikë përmes zgjedhjeve dhe protestave.

Do të ikë si Millosheviçi, me protesta dhe me zgjedhje. Me ngjarjen që ndodhi më 6 dhjetor nuk besoj se ka ndokush ndonjë iluzion që bëhet fjalë për një njeri që mund të bëjuë veprime patriotike apo në të mirë të vendit”, vijoi Meta.

Pasi u qellua me grusht nga i semuri mendor ne mes te protestes, mos po kerkon si shume Ilir Meta nga Sali Berisha, deri ne sakrificen sublime, jeten? Vete deklaroi para ca vitesh ne Pogradec se do te qendronte si Aljende, fati i te cilit ne Kili dihet, u vra nga Pinoçeti./m.j