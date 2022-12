Ilir Meta thotë se nuk ka pasur asnjë preferencë të veçantë për kandidatët e primarve në Bashkinë e Tiranës. I ftuar në Report Tv, Meta tha se kjo çështje i takonte Partisë Demokratike.

Meta u shpreh i bindur se opozita do t’i fitojë zgjedhjet, ndërsa theksoi se do të marrin edhe Bashkinë e Tiranës.

“Nuk kam patur asnjë preferencë të veçantë. I takonte vetë PD ta zgjidhte. Mendoj që kjo gjë është vendosur prej tyre dhe kjo zgjidhje që është bërë mes Këlliçit dhe Alimehmetit, tregon se përveçse primareve kemi një frymë të re, një frymë ekipi që do vijë në drejtimin e bashkisë së Tiranës. Nëse PL do jetë partia e dytë dhe vendimtare, nëse do jetë Partia Agrare do ta ketë ajo. Partia e dytë brenda koalicionit, e rëndësishme është që Tirana po ecën drejt në ndryshimi të pandalshëm. Me një ekip që do rikthejë normalitetin në drejtimin e bashkisë.

Strategjia e PL është e qartë, synon rivendosjen e demokracisë të shtetit të së drejtës, kjo është arsyeje përse në marrëveshjen me PD e kemi vënë të angazhimi për referendumit, që është çështje madhore për PL. Për ne parësore është rivendosja e llogaridhënies, në nivel vendor dhe kombëtar. Nuk është nëse morëm ne një bashki më shumë apo një më pak.

Në Durrës, Elbasan opozita ka super kandidatë që do bashkojnë të gjithë qytetarët që duan të dëgjohen dhe që duan të jenë pjesë e qeverisjes dhe bashkive të tyre”, tha Meta në Report Tv.

/e.d