Kryetari i PD-së, i cili është shfaqur me syze me xhama të errët, për të mbuluar shenjat e sulmit që i ndodhi dy ditë më parë, i ka shpjeguar mikut të Shqipërisë dinamikën e ngjarjes, duke theksuar se goditja u bë nga një informator i Policisë, me porosi të ministrit Çuçi dhe vetë Edi Ramës.