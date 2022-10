Sekretari i përgjithsshëm i Partisë së Lirisë quajti Lulzim Bashën, patericë të kreyministrit Edi Rama.

Në studion e Quo Vadis, sekretari i PL tha se ish-kreu i PD, Basha i përket të shkuarës dhe tashmë opozita ka një pamje të re me parime të mirëpranuara.

Me tëj, Blushi shtoi se koalicioni i ri opozitar do të ofrojë shpresë dhe do të jetë i hapur për të gjithë deputetët që nuk kapen, e nuk marrin tendera nga Edi Rama./m.j