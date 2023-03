Avokati Spartak Ngjela beson se kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj do dalë fitues në zgjedhjet e 14 majit përballë kandidatit të Primareve, Belind Këlliçi.

Në një intervistë për Euronews Albania, Ngjela u shpreh se Këlliçi nuk është i njohur në politikë sa Veliaj dhe shtoi se ky i fundit ka arritur suksese në kryeqytet.

“Po. Nuk ka diskutim. Kush do ta mundë, ma trego atë tjetrin? Kush e njeh? Ka një rregull në politikë, që ta dini, duhet të jesh i njohur.

“Po. Nuk ka diskutim. Ç’e dini Veliajn ju? Ka fituar 2 mandate. Ju lutem. Ka Tiranën dhe ka suksese në Tiranë. Lërë ç’thonë këta “rronxho – ponxhot”. Ka suksese në Tiranë. Ka rregulluar rrugët të gjitha. Për të mos ta zgjatur se këtu i keni. Pra , ka suksese si kryetar e para dhe dihet që demokratët në qoftë se do vazhdojnë me përralat aligjore të Saliut, do dështojnë keq.

