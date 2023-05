Enkelejd Alibeaj ka komentuar në “Real Story” me Sokol Ballën rikthimin e Luzlim Bashës.

Ai tha se ende nuk dihet nëse do të kandidojë për kreun e PD-së, por edhe nëse e bën, sipas tij nuk është një mëkat.

Vota e 105 mijë që s’kanë votuar gabim, secili ka kontributet e veta dhe nuk mund të mohet që edhe Basha ka kon të 9 shtator e 22 mars. Akti i dorëheqjes që bëri… Ka qenë një dorëheqje që kishte si justifikim edhe kontributin tjetër, që edhe Berisha të ikte. Parë ftohtë, qetë, nëse ka një standard që do duhet të vendoset në PD dhe që s’ka qenë më parë është që të mos kemi paragjykim për asnjërin. Po flasim për të hequr atë lloj psikoze të kaluar, të përcaktuar që ti s’duhet të kandidosh, ti nuk bën. Si anëtar i PD-së, Sokol ti ke vetëm një votë, a s’do ishte mirë që ata ta pranojnë bën apo s’bën. Të jenë ata se kush bën dhe kush jo. Unë e refuzoj të përcaktoj unë kush ka të drejtë të kandidojë dhe kush jo. Gara e ndershme është ushtrimi më i mirë i demokracisë që i shërben një partie politike. Në 2021, PD arriti një nga rezultatet më të mira të mundshme. I future në kontekstin e gafës së madhe të vitit 2019… Nëse do isha unë do bëja këtë gjë. Dal dhe bëjë këtë rrëfim, monolog, si një detyrim ndaj gjithë këtij 2-vjeçari, por edhe më tepër se kaq, pasi PD duhet të dinë se çfarë ka ndodhur. Një rrëfim është i nevojshëm për të treguar gjithçka. Është edhe më e ndershme për demokratët. Nuk e dimë ende nëse do kandidojë, por nuk ka asnjë mëkat edhe nëse ndodh.

I pyetur nëse do ta mbështesë Bashën, nëse kandidon në garën për kreun e PD-së, Alibeaj tha se do donte të shihet sa më shumë kandidatë për këtë dhe më shumë platforma.

Nëse do të isha një votues unë do të doja të kishte më shumë kandidatë. Do të doja të shihja te kandidatët idenë, platformën se ku beson apo pretendon të cojë PD. Partia e para pastaj kryetarlliku. Të bëjë betejë me të shkuarën.

I pyetur nëse do të ketë një bashkim të PD-së me grupin e Berishës, Enkelejd Alibeaj tha në Report Tv se PD ka rrugën e saj drejt eurotalntizmit. Alibeaj tha se sfidën më të madhe, PD e ka me shoqërinë, duke parë edhe se sa pak veta dolën në zgjedhje.

Bashkim me kë? Bashkim me çfarë? Unë e konsideroj se s’duhet të jetë më pikë reference se kush është njëri apo tjetri. PD ka rrugën e vetë, të shtruar, të piketuar fare qartë, euroatlantizmi. Filozofi politike e qartë. Sfida e vetme që kemi është me shoqërinë. Sa shumë njerëz që nuk dolën në këto zgjedhje! Që do të thotë se unë besoj se është pishina e madhe ku vetëm ne kemi mundësinë dhe potencialin që ti kemi me vete. Duhet të kemi patjetër, një program më të qartë. Po ndodh një proces katarsi brenda PD, ne bëmë pjesën tonë, kemi sfidat tona. Jo absolutisht jo, Berishizmi si fenomen nuk prek vetëm PD, nuk prekë vetëm Shqipërinë, por fenomen ballkanik. Kemi kaluar një sfidë goxha të madhe, por jemi gjallë. 105 000 vota Demokratësh që e dinin, që ishin të bindur, që e dinin fare mirë që situate nuk ishte ajo e duhura, por ata u ngritën e na votuan. Sfida jonë janë ata 250 000-300 000 që ti bëjmë me dije se rruga e mirë për ata, për Shqipërinë është kjo që po ndjek Partia Demokratike…

/a.r