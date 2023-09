Presidenti Aleksandar Vuçiq tha në emisionin e intervistës Oko në RTS se Serbia shpalli Ditë zie për të gjithë të vrarët në Banjskë – si për serbët e vrarë ashtu edhe për policin e vrarë të Kosovës.

Duke folur për deklaratën e kryeministrit Edi Rama, presidenti Vuçiç tha se Serbia sot po mban Ditën e Zisë për ngjarjet tragjike në Kosovë dhe Metohi, për vdekjen e të gjithë njerëzve.

“Serbia ka caktuar Ditë zie për ngjarjet tragjike në Kosovë dhe Metohi, për vdekjen e të gjithë njerëzve. Nga pikëpamja e Kushtetutës së Republikës së Serbisë, të gjithë janë qytetarë të vendit tonë. Serbia ka ditë zie për tre serbët e vrarë dhe për policin e vrarë. Është një vendim i civilizuar, serioz dhe i përgjegjshëm. Edi Rama nuk po thoshte të vërtetën. Është e vërtetë se komunat serbe në veri të Kosovës dhe Metohisë kanë shpallur ditë zie për serbët e vrarë. Ne shpallëm ditë zie për të gjitha ngjarjet dhe për të gjithë të vrarët. Nuk është hera e parë që Rama nuk e thotë të vërtetën”, tha Vuçiç.

Siç tha ai, sonte ka shumë më tepër informacion sesa për ditën e ngjarjeve në Banjskë.

“Unë do t’ju tregoj se si duket hipokrizia kur dikush ju predikon për vlerat evropiane, edhe pse ne i përmbahemi atyre. Do t’ju kujtoj se çfarë ndodhi tetë vjet më parë në Kumanovë, kur terroristët shqiptarë, terroristë të vërtetë sulmuan shtetin sovran të njohur ndërkombëtarisht të Maqedonisë, një vend anëtar i OKB-së, një detaj shumë i rëndësishëm. Rreth tetë policë maqedonas u vranë. Cfare ndodhi? Asokohe nuk na predikonte as Rama e as askush nga BE-ja – tha Vuçiç dhe tregoi fotografi të “funeralit shtetëror në Prishtinë” në vitin 2015, me uniforma të UÇK-së” tha Vuçiç, teksa shtoi: “Ky është Beg Rizaj, një nga terroristët e vrarë dhe ky është përmendorja që i është ngritur në Deçanin e famshëm. Ramush Haradinaj viziton monumentin dhe vendos qirinj. Aq shumë për parimet e tyre, për të ardhmen evropiane dhe gjithçka tjetër – theksoi Vuçiq.

Vuçiq thekson se serbët e vdekur në Kosovë e Metohi nuk do të jenë kurrë terroristë për të.

“Serbët e vrarë janë familjarë, baballarë të fëmijëve të vrarë. Ne do ta bëjmë punën tonë në përputhje me ligjet e Republikës së Serbisë. Dhe kjo do të thotë se ne do të veprojmë si shtet ligjor, se do të shikojmë, se do të shqyrtojmë gjithçka që ka ndodhur, por sot, siç them unë, dimë shumë më tepër. Ne u tronditëm nga fakti që EULEX-i u refuzua dhe se EULEX-i hesht, se nuk lëshon njoftim publik për hyrjen në aksion operacional në veri të Kosovës. Unë do t’i kërkoj që t’ju tregojnë me dron vrasjen e një polici. Siç janë gjërat, ata vendosin barrikada, jo kurthe, sepse po flasim për njerëz që pas terrorit të Kurtit, 10, 11 vjet pas Marrëveshjes së Brukselit, çdo ditë vrasin, ngacmojnë dhe ngacmojnë serbët.

Presidenti Vuçiq tha gjithashtu se trupat e të vrarëve duhet t’u dorëzohen familjeve të tyre nesër. I pyetur se ku është Milan Radoiçiq, Vuçiq tha: “Milan Radojičić nuk u fsheh kurrë dhe nuk u turpërua as për rolin e tij”. Ai me siguri do t’i përgjigjet ftesës së autoriteteve kompetente të RS. Jam i bindur se do të dëgjohet, është në territorin e Serbisë qendrore. Ai nuk është i plagosur, ai është një njeri që e konsideron veten luftëtar lirie, nuk ka hequr dorë nga shokët dhe nuk do të heqë dorë, por ka gjëra dhe pyetje që do të duhet t’i përgjigjet. Kurtit i thashë se serbët nuk kanë ku të shkojnë, i ka kthyer të gjithë kundër tij, se nuk do të ulet në traktor. Nuk mund të justifikosh vrasjen e një polici, pavarësisht se ai nuk ka çfarë të bëjë në veri. Por “ata e çuan perandorin në këmbë”. Kurti e urren popullin serb, ai mendon se populli serb është Rashiqi, Radomiroviqi dhe pjesa tjetër e mjerë që i shërbejnë të gjithëve kundër popullit të vet – theksoi Vuçiq.

