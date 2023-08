Qyteti ukrainas Odessa për herë të parë që nga fillimi i pushtimit rus ka hapur disa plazhe.

Autoritetet kanë bërë me dije se Odessa, që është edhe baza më e madhe e Ukrainës sulmohet sistematikisht nga raketa dhe dronë, dhe zona e detit po ashtu. Në këtë mënyrë ata njoftojnë se plazhet do të ndalohen në momentin që do të ketë alarme për sulme ajrore.

Kujtojmë se në nisjen e luftës ruse, për sigurinë e qytetarëve u vendos që brigjet të mbyllen, por tashmë administrata civile dhe ushtarakeve morën vendim për lejimin e plazheve. Guvernatori Oleh Kiper, bëri me dije se plazhet do të mund të përdoren nga ora 08:00 deri në 20:00./m.j