Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se forcat izraelite do të mbajnë nën kontroll Rripin e Gazës dhe se nuk do të lejohet ardhja e trupave nga shtetet e tjera, raporton Times of Israel.

Deklarata e kryeministrit izraelit hedh poshtë idenë që është paraqitur ditët e fundit nga amerikanët, për një forcë ndërkombëtare, me trupa nga vendet fqinje arabe, për të garantuar sigurinë në Gaza në një periudhë tranzicioni, përpara se të jetë në gjendje të t’ia kthejë një qeverie palestineze që bashkon Gazën dhe Bregun Perëndimor, transmeton La Repubblica/m.j