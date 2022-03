Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji u shpreh pas mbledhjes së Kryesisë se negociatat për bashkimin e partisë nuk mund të bëhen përmes vendosjes së ultimatumeve.

Në një prononcim për mediat, Salianji deklaroi se gjatë mbledhjes nuk u vendosën emra konkretë për të propozuar një kryetar për PD-në.

Sipas tij, mënyra e vetme për të bërë këtë është përmes bisedimeve.

“Është momenti për të reflektuar për cilindo në këtë situatë. Negociatat nuk munden të vendosen me ultimatum paraprake. Po i kërkon President ii Ukrainës takime të përditshme Putinit, e jo më ne që kemi qenë në një parti politike. Besoj se do arrihet në këtë konkluzion që t’i hapet rrugë negociatave që të bashkophet PD. Duke mos vënë ultimatum asnjëra palë hajde këtu. Nuk pati propozime për emra konkretë, nuk u vendosën emra konkret. Duhet të qëndrojmë në këto shina. Ka ndodhur ngjarje që na kanë përçarë. Duke qenë se e mbajmë mbi parime, nuk mbajmë emra konkretë. Të ulemi dhe të diskutojmë me emra konkretë. Ne na bashkojnë më shumë gjëra se san a ndajnë” – tha Salianji.

