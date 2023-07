Dritan Shano ka reaguar pasi Gjermania ka ndërprerë përkohësisht bashkëpunimin me Kosovën në disa fusha të caktuara, pas mospërmbushjes së kërkesave të Bashkimit Evropian për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës.

“Kosova

Nuk e di ku e kërkojnë fajin për situatën ku gjenden, përmes Albin Kurtit, vetë kosovarët, por kur shoh sanksione të SHBA dhe të BE ndaj Kosovës, kur shoh sapo që Gjermania ndërpret bashkëpunimin me Kosovën, më vjen ta përmbledh me 1 fjali:

NATO po bombardon Kosovën!”, shkruan Shano në Twitter./m.j