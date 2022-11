Shefi i Organizimit në Partinë Demokratike Klevis Balliu me anë të një postimi në Facebook ka reaguar në lidhje me ndalimin e tubimit të paralajmëruar nga PD, teksa tha se liderët europianë do jenë më të siguritë krah protestuesve se sa në krahët e kryeministrit Rama, të cilin e cilësoi si ‘Ramoviçi’.

Ai shkroi më tej se degradimi i Policisë së Shtetit është një nga dramat më të mëdha të shoqërisë tonë, ndërsa tha se sipas tij militantë dhe patronazhistë të emëruar në Polici po bëjnë pis uniformën e nderuar të Policisë së Shtetit.

Deklarata e plotë:

Europianët më të sigurtë mes protestuesve se sa në krah të Ramoviçit. Degradimi i Policisë së Shtetit është një nga dramat më të mëdha të shoqërisë tonë.

Militantë dhe patronazhistë të emëruar në Polici po bëjnë pis uniformën e nderuar të Policisë së Shtetit.

Policia e pushtetit sot është mbushur me individë që nuk kanë lidhje me Policinë, nga trafikantë, antarë bandash e deri tek hajdutët e fundit tek Liqeni Artificial, të cilët u raportuan në media se grabisnin të rinjtë në këtë zonë.

Të sigurtë të jemi të gjithë se këta banditë me uniformë nuk mund të garantojnë sigurinë e lidereve të BE që vijnë në Tiranë.

Por duhet të jemi të qartë gjithashtu se këta janë të emëruarit e partisë dhe nuk përfaqësojnë çdo efektiv të Policisë.

Në Policinë e Shtetit ka shumë efektivë të ndershëm që ndihen të turpëruar nga këta pseudo policë të Edi Ramës.

Kriminalizimi i policisë është një nga krimet më të mëdha që i është bërë shtetit shqiptar, duke shkatërruar rendin dhe sigurinë publike.

Ndaj me 6 Dhjetor ne do të protestojmë për të mbrojtur Policinë e Shteti, rendin dhe sigurinë publike e padiskutim dhe sigurinë e aleatëve tanë europianë që do të jenë në Tiranë.

Por një gjë është e sigurtë se partnerët tanë Europianë janë më të sigurtë në protestën me pro europiane se sa në krah me Edvinoviçin.

Me Edi Ramën Shqipëria dhe Policia është në rrezik.