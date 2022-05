Talente të rinj nga Universiteti Europian i Tiranës dhe emra të mëdhenj të muzikës klasike, u bënë bashkë në koncertin “Chopin& Friends”. Një nga ngjarjet më të mëdha kulturore që kurorëzon Tiranën si Metropoli Europian i Rinisë dhe rikthen publikun dhe duartrokitjet në salla

Kur bota u mbyll brenda shtëpive, kërcënuar nga pandemia e koronavirusit, sallat e zbrazura të teatrove dhe mungesa e duartrokitjeve u druajt se do të ravijëzonte normalen e re, që parashikonte shfaqje online dhe publik në largësinë e ekranit…

Si ngadhënjim i artit mbi pandeminë erdhi eventi në sallën koncertore të Katedrales Ortodokse, mbrëmjen e së mërkurës, ku studentët e Arteve të Aplikuara në Universitetin Europian të Tiranës, përmbushën një ëndërr, nga të parat e karrierës së tyre artistike që sapo ka zënë fill.

Koncerti “Chopin&Friends”, organizuar nga UET, Bashkia Tiranë dhe Shoqata “Frederik Shopen” Shqipëri, solli një buqetë zërash të rinj dhe emrash të njohur të muzikës klasike si Mariana Leka, Rudina Ciko dhe dirigjentin e shquar, Zhani Ciko.

Figura që kanë dhënë kontribut të vyer në artin shqiptar dhe që vijojnë të ndajnë përvojën e tyre me studentë, si pedagogë të Departamentit të Arteve të Aplikuara, në Universitetin Europian të Tiranës.

Kjo ngjarje kulturore, e cila riktheu edhe njëherë shijen e performancave përballë një publiku të ngrohtë, në një sallë të mbushur me njerëz- pa harruar masat anti-Covid- erdhi në vazhdën e veprimtarive kulturore e sportive që organizohen në Tiranën e shpallur Kryeqyteti Europian i Rinisë, për vitin 2022.

Studentë të Fakultetit të Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale, në UET, artistë të shoqatës “Frederik Shopen”, si edhe me nxënësit dhe mësuesit të Liceut Artistik “Jordan Misja”, por edhe të Shkollës së Muzikës “Servete Maçi”, interpretuan pjesë nga fondi i artë i muzikës shqiptare dhe botërore.

Soprano, tenorë, balerinë solistë të Teatrit të Operas dhe Baletit, pianistë e violinistë, orkestër harqesh dhe formacion frymor…ishin disa nga ngjitjet në skenë në këtë koncert, për realizimin e të cilit u desh një punë e gjatë dhe intensive tre mujore.

Për koncertin punuan edhe dy sopranot e njohura, me një karrierë të gjatë në Teatrin e Operas dhe Baletit, si Edith Mihali dhe Shqipe Zani, të cilat janë edhe pedagoge të kantos në Universitetin Europian të Tiranës. Me themelimin e Departamentit të Arteve të Aplikuara, UET është shndërruar në një nyjë të rëndësishme të artit dhe kulturës shqipe, ku emrat e shquar që kanë lënë gjurmë përcjellin përvojën tek brezat e rinj.

Ramazan Peku, pedagog i Violinës në UET, i cili përgatiti talentet e rinj për koncertin e mbrëmjes së të mërkurës, ka qenë spala e Orkestrës së TKOB-it për shumë vite. Po ashtu një tjetër emër i njohur nga Teatri i Operas dhe Baletit që i është bashkëngjitur Universitetit Europian të Tiranës në Mësimdhënie është primabalerina Adela Muçollari. Por jo vetëm pedagogë. Edhe studentë të UET, si Xhulio Muçollari dhe Sabina Makleka janë pjesë e trupës së baletit në TKOB. Po ashtu pjesë e stafit akademik të UET janë pianistet Rudina Ciko dhe Elvira Gurra.

Sopranoja Ardita Meni, baritoni Antonio Zefi dhe tenori Gerald Murrja, Rudina Ciko, Laura Kushta dhe Elvira Gurra, në piano, Alba Meta në violinë, koncertmaestrat Miron Peku, Ilir Kodhima, Fatmira Keta ishin artistët që ekzekutuan pjesët e zgjedhura në këtë ngjarje koncertore.

Studentët e Departamentit të Arteve të Aplikuara në UET u prezantuan me Orkestrën “UET Camerata & Brass ensemble”, Grupin vokal “UET Voices” dhe solistët e “UET Balet”.

Ky koncert, edhe si një ogur i mirë për talentet e rinj në fushën e muzikës dhe të baletit, është një nga ngjarjet më të rëndësishme për jetën kulturore të qytetit që shënon edhe epokën post-covidiane.

“Ajo përvojë ndryshoi gjithçka, madje edhe perceptimin tonë për mënyrën se si do të duhet ta ndërtonim e përjetonim të nesërmen”, do të shprehej mjeshtri Zhani Ciko, në hapje të koncertit “Chopin&Friends”. Mbi këto motive, lindi edhe Frymëzimi Koreografik “Jeta rinore në ditët e pandemisë”, e ndërtuar mbi veprën “Trishtimi” etyd nr. 3 nga Frédéric Chopin, përpunuar për orkestër harkore, me koreografi të pedagoges Adela Muçollari, soliste dhe prima balerinës së TKOB dhe solistët e baletit, Sabina Maklekaj dhe Anxhelo Muçollari.

Ky koncert ishte edhe një formë reflektimi mbi zhvillimet aktuale në botë. Pjesa e dytë e programit ishte një theks mbi Ukrainën.

Titulluar “Homazhe në respekt të atyre që i kanë lënë gjurmë kësaj bote dhe të ardhmes së saj”, pjesa e dytë nisi me himnin “Shkatërrimi i Ukrainës”, me muzikës të Mihail Verbytsky dhe tekst të Pavllo Cherbynskyi-t.

Mbrëmja nuk kaloi pa një dedikim kompozitorit të madh shqiptar, Çesk Zadeja me pjesën “Urim në 85 vjetor, Profesor”, ku u përkujtuan krijimet e tij me “Monologu i Albanit & Humoreska” nga baleti “Delina”.

Si metropoli europian i rinisë, emërtim që Tirana e gëzon për këtë vit dhe me aspiratat prej tri dekadash të shqiptarëve për integrimin në Bashkimin Europian, ky koncert pati një pjesë të titulluar “Intermexo me qytetarin e Europës”, ku u ekzekutua “Variacione për katër duar mbi një temë nga Thomas Moor”, e Frederic Chopin, nga duoja në piano Rudina Ciko dhe Laura Kushta.

Mbrëmja u mbyll me nota magjike, nën interpretimin e sopranos së mirënjohur dhe pedagoges së kantos në UET, Mariana Leka. Si një rrugëtim në dy kohë, sopranoja interpetoi një melodi të vjetër nga libri “Këngët e Studentit”, botim i vitit 1788, ndërsa në himnin e rinisë studentore “Gaedamus Igitur” iu bashkuan studentët e saj nga “UET Voice”, por edhe publiku i cili u përfshi në këtë atmosferë të gëzueshme, ku arti e gjen gjithnjë rrugën për të triumfuar dhe trashëgimia e tij kalon ndër breza, ku të rinjtë patën një mundësi të artë të ngjiten në skenë, në krah të emrave të mëdhenj e të hedhin bazat për të ardhmen artistike./Liberale.al