Militantët e Hamasit mund të kenë planifikuar sulmin e tyre vdekjeprurës në Izraelin jugor më shumë se një vit përpara, sugjerojnë dokumentet e siguruara nga Sky News. Tetë faqe të shënuara “tepër sekret” thuhet se u gjetën në trupat e luftëtarëve të vdekur të Hamasit.

Në ballinën e dokumenteve shkruhej “Tetor 2022”. Kjo mund të nënkuptojë se planet ishin në vend të paktën 12 muaj para sulmit. Dokumentet, të shkruara në arabisht, u gjetën nga ushtarët izraelitë dhe shërbimet lokale të urgjencës. Ata sugjerojnë se militantët e Hamasit kishin planifikuar të sulmonin popullsinë civile dhe të merrnin pengje.

Sky News ua tregoi dokumentet ekspertëve të Hamasit, të cilët thanë se kishte shumë të ngjarë që ato të ishin autentike, megjithëse ishte e vështirë të konfirmoheshin me 100% siguri.

Katër faqet u postuan në një kanal përdoruesi Telegram të drejtuar nga South First Responders – një grup vullnetarësh që ndihmon në rikuperimin e trupave. Katër faqet e tjera u gjetën më pas nga Sky News – të gjitha kishin të bënin me një plan ushtarak të dukshëm për të shënjestruar Mefalsim, një kibuc jashtë Gazës.

Plani, megjithatë, nuk ishte i suksesshëm pasi militantët thuhet se u shtynë nga siguria lokale dhe askush në kibuc nuk besohet të jetë vrarë. Supozimi se planet e Hamasit mund të kenë qenë në një fazë të avancuar që në tetorin e kaluar u përshkrua si një mbikëqyrje shumë serioze nga inteligjenca izraelite.

Joe Truzman, një analist hulumtues në Fondacionin Long War Journal për Mbrojtjen dhe Demokracinë, thotë se nuk ka gjasa që ky lloj operacioni të ketë marrë muaj planifikimi.

“Ky sulm përfshiu organizata të shumta të armatosura dhe kishte shumë pjesë lëvizëse, duke përfshirë trajnimin e komandove për përdorimin e paragliderëve, diçka që Hamasi nuk e ka bërë kurrë më parë. Me këtë numër grupesh të armatosura të përfshira, është e vështirë të shpjegohet sesi komuniteti i inteligjencës izraelite e humbi këtë. Besoj “Izraeli priste një sulm të ngjashëm nga Hezbollahu në veri, por jo nga grupet palestineze në Gaza”, tha Truzman për Sky News.

Çfarë përshkruajnë dokumentet?

Një dokument titullohet “Mission Kibbutz Mefalsim” dhe përshkruan strukturën e njësisë, e cila përbëhet nga një komandant dhe dy skuadra prej pesë vetash. Gjithashtu sugjeron se kjo është “Faza A” e sulmit.

Një dokument tjetër përshkruan planet për të kapur ushtarë dhe civilë dhe për t’i marrë peng, pastaj për të negociuar me ta. Ndërsa një njësi ishte caktuar për të krijuar vrima në gardhe, të tjerat u vendosën për të siguruar zjarr artilerie.

Në dokument thuhet: “Grupi i parë hap një hendek në gardhin me tela dhe sulmon kibucin nga jugu”. Paragrafi i dytë tregon se çfarë pajisje do të nevojiteshin për të prerë telin dhe informacion për kohën që do t’u duhej militantëve për ta depërtuar atë.

Një shembull është vlerësimi që një “tel i gjeneratës së tretë” do të merrte “40 sekonda”. Disa kanë vënë në pikëpyetje pse dokumentet tregojnë data në formatin e kalendarit gregorian dhe jo në kalendarin islamik, duke qenë se Hamasi është një organizatë islamike.

Emblema e krahut të armatosur të Hamasit

Megjithatë, ekspertët me të cilët foli Sky News vunë në dukje se kjo nuk ishte krejtësisht e pazakontë, me një që vuri në dukje se ishte parë edhe në dokumentet e publikuara nga organizata të tjera islamike.

Faqja e parë e dokumentit tregon gjithashtu emblemën e përdorur nga krahu i armatosur i Hamasit – Brigadat Al Qassam. Imazhi është i njëjtë me atë të paraqitur në dokumentet e tjera të Hamasit dhe në kanalin e tij publik Telegram.

Grupi South First Responders filloi të postonte videot dhe fotot e mbledhura të dielën, më 8 tetor. Postimet e para ishin nga faqja e festivalit Supernova në Re’im, e më pas nga vendbanime të ndryshme.

Një fotografi është një hartë që tregon rrugën që do të bënte Hamasi pranë vendbanimeve Kisufin dhe Ein HaShlosha. Sky News ka kontrolluar dhe gjetur video që tregojnë luftëtarët në këtë rrugë të shtunën më 7 tetor. Më shumë se 1300 izraelitë u vranë në sulmet në jug të Izraelit që çuan në shpalljen e luftës ndaj Hamasit./m.j