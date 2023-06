Anëtarja e Këshillit Kombëtar të PD, Mirela Karabina thotë se e ardhmja e opozitës vjen nëse të gjithë ndahen nga Sali Berisha që i referohet ndryshe si ‘filozofia berishiste’. Në një intervistë për Report Tv me gazetarin Nertil Agalliu komenton grupin e deputetëve që janë kundër hapjes së garës për kreun e PD duke thënë se në Kuvendin e 18 dhjetorin pranuan ndarjen nga e shkuara.

Në rast se kjo nuk ndodh, thotë se janë në drejtim të paditur. Për Berishën jep mesazhin se e bën gjithçka për interes personal por PD s’mund të ndalë kundër aleatit strategjik SHBA.

“Nëse ne do të duam të jemi alternativë e të kemi besueshmëri, nëse ne nuk jemi të vërtetë do të jetë fatale për PD. Kushdo është pro dhe kundër, duhet të japin argumente. Është një grup deputetësh që është kundër hapjes së garës për kreun e PD, por më 18 dhjetor 2021 të gjithë ne e kemi pranuar hapur ndarjen nga e shkuara, kanë ngritur kartonin jeshil dhe i kanë thënë po, jemi në përballje me korrupsionin dhe krah aleatëve. Për ata që kanë mungesë koherence, kjo do jetë në dorë të elektoratit. Nëse ka një mekanizëm që dallon demokracinë nga autokracia, do të jemi duke shkuar në një drejtim të padfitur.

PD ka marrë 104 mijë vota të pastra, të arta të cilët i thanë stop klasës politike, filozofisë berishiste dhe besuan PD. Nuk ka më besim te Berisha. Kemi një vendim të SHBA dhe të gjithë ata që mbajnë një qëndrim, kanë vendosur interesin personal nën atë të përgjithshëm. PD ka qenë e para, Shqipëria e para, s’mund të dalim në drejtim të kundërt të aleatit tonë strategjik. Kjo s’duhet të mohohet sa herë flasim për gjendjen e PD”, tha Karabina.