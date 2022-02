Përgjegjësia është individuale. Kështu ka theksuar edhe njëherë kryeministri Edi Rama. në një intervistë për “Zërin e Amerikës”, kreu i qeverisë është pyetur nëse ka ndrojtje se mund të dalin të tjerë ministra, teksa dy ndodhen tashmë pas hekurave.

Pyetje: A jeni i shqetësuar se mund të dalin ministra në këtë afere?

Rama: Nuk jam i shqetësuar nëse dalin ministra apo ish ministra, sepse për këtë e kemi bërë reformën në drejtësi. Kur unë e kam thënë që reforma bëhet për një drejtësi të drejtë dhe përgjegjësia është individuale. Nëse ka njerëz që kanë ngjyer gishtin apo dorën në një proces që është bërë për ti shërbyer vendit dhe komuniteteve për një Shqipëri më të pastër, sigurisht që ata do marrin ndëshkimin e merituar sepse e kanë bërë pas shpinës së një force qeverisëse që është për shqiptarët dhe jo për xhepat e vet./m.j