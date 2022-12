“Dy djem shqiptarë që u kontrabanduan nëpër Kanal e gjetën veten të mbyllur në një fabrikë kanabisi duke u kujdesur për bimë me vlerë gati gjysmë milioni paund”, shkruajnë mediat britanike.

Klajdi Vraja dhe Ajet Xhaja, të dy 21 vjeç, u kapën më 7 tetor kur policia bastisi magazinë në Lupton Road, Thame, rreth 100 metra larg komisariatit.

Burrat u gjetën në një dhomë gjumi në katin e sipërm në fabrikë, e cila ishte pranë një ‘qendre lojërash’ për fëmijë. 800 bimët e kanabisit po rriteshin në një dhomë në katin e poshtëm dhe vlerësohej se kishin një vlerë rruge, pasi të korreshin, 470,000 £.

Fabrika e drogës, e cila mundësohej nga energjia elektrike e nxjerrë në mënyrë të paligjshme, mburrej me një kuzhinë dhe një rrjet kamerash CCTV.

Për zbutjen e Xhajës, Peter du Feu tha se klienti i tij ishte trafikuar nga shtëpia e tij në Shqipërinë rurale dhe ishte përzënë përmes Belgjikës dhe Francës në pjesën e pasme të një kamioni.

“Askush nuk i tha atij se çfarë mbante Anglia për të. Nuk ishte zgjedhja e tij. Gangsterët nuk i marrin në Kanal, i marrin shpesh në Shqipëri. Ata kanë nevojë për punëtorë për fabrikat e tyre të kanabisit në këtë vend dhe ata i rekrutojnë në Shqipëri nga, siç lexohet nderi juaj në këtë rast, nga Shqipëria rurale”, tha avokati.

“Askush nuk i tha se do të shkaktonte një borxh prej mijëra paund për të cilin ai do të duhej të punonte; por kjo është ajo që ndodhi.”

Të rinjtë si klienti i tij, të cilët ishin trafikuar dhe ngritur në fabrikat e kanabisit në Angli, shpesh nuk ‘vinin këtu me dëshirë’. “Ky është pozicioni me të”, tha zoti du Feu për Xhajën.

Eiran Reilly, për të bashkëpandehurin Vraja, tha se i riu kishte shkaktuar një borxh prej 20,000 £ që vinte në MB në kërkim të një jete më të mirë. Ai tha se dy fermerët nuk ishin larguar kurrë nga fabrika në Thame gjatë muajit që ishin atje; u mbyllën brenda dhe u dërguan ushqim.

Vraja dhe Xhaja, të dy pa adresë fikse, u deklaruan fajtorë në një seancë të mëparshme për prodhimin e një droge të klasit B. Asnjëri nuk kishte dënime të mëparshme.

Burrat varën kokat ndërsa secili u burgos për një vit në Gjykatën e Kurorës së Oksfordit të enjten.

Gjykatësi Michael Gledhill KC tha: “Ju jeni dy të rinj shqiptarë që keni ardhur në këtë vend për atë që mendonit se do të ishte një jetë e mirë.

“Kjo është fraza që ju të dy e përdornit për oficerin e provës që përgatiti raportet tuaja para dënimit.

“Pa dyshim që ju jeni ndikuar nga shumë njerëz në atdhe në Shqipëri dhe kishit shumë pak kuptim për realitetin se çfarë do të ndodhte me ju nëse kontrabandistët do t’ju kalonin përmes Kanalit.

“Ju e vendosët veten në duart e kontrabandistëve. Ju të dy jeni burra inteligjentë. E dinit se çfarë po bënit, megjithëse ndoshta nuk i kishit kuptuar pasojat.

“Për të shlyer borxhin që u kishe këtyre gangsterëve, nuk kishit asnjë hezitim, ndoshta sepse nuk kishit shumë zgjedhje, të pranonit të punonit në këtë fabrikë kanabisi në Thame.”

/e.d