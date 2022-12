Makina ka përplasur një 8-vjeçare në Sarandë ditën e sotme. Ngjarja ka ndodhur në lagjen nr.1 të qytetit, rreth orës 12:30.

E mitura me inicialet A.M., po kalonte rrugën bashkë me nënën e saj, por në një moment pasi ishte shkëputur pak nga e ëma, është goditur nga automjeti që drejtohej nga shtetasi Myftar Marku, banues ne Ksamil.

Fëmija ndodhet jashtë rrezikut në spitalin e Sarandës. Policia është në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave.

/e.d