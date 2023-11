Ish-futbollisti i Kombëtares shqiptare, Altin Rraklli, duke folur në një lidhje “skype” për emisionin “Pa Protokoll” me gazetaren Anduela Ndreu në Report TV, ka analizuar ndeshjen e kombëtares shqiptare me Moldavinë që përfundoi me shifrat 1-1.

Rraklli tha se rezultati mund të kishte qenë ndryshe nëse kombëtarja shqiptare do t’i kishte shfrytëzuar rastet që pati duke shënuar golin e dytë.

“E lamë kundërshtarin të na vinte në vështirësi pas barazimit. Por ishte mënyra sesi e bëmë lojë, se u treguam shumë egoistë dhe kjo nuk duhet të ndodhë. Kishim mundësi ta kishim mbyllur lojën duke shënuar golin e dytë, por i lamë shumë hapësirë kundërshtarit. Na duhej një pikë që të siguronim kualifikimin, e morëm këtë kështu që duhet të jemi të kënaqur”- tha Rraklli.

Sipas ish-futbollistit kjo ishte loja më e dobët që Shqipëria ka bërë në fazën e grupeve dhe se ana fizike e lojtarëve nuk ishte në nivelin e duhur.

“Për mendimin tim ishte loja më e dobët që kemi bërë në këtë fazë grupesh. Duke parë edhe kundërshtarin që kishim përballë, kishim më shumë mundësi. Duhet të shfrytëzonim 2/3 kundërsulme që i patëm, por u treguam egoistë. Edhe ana fizike e lojtarëve nuk ishte në nivelin e duhur”- u shpreh ish-futbollistit.

/a.d