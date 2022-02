Bashkimi Evropian ka nisur një “stuhi” të paprecedentë sanksionesh kundër njerëzve dhe kompanive më të fuqishme të Rusisë.

Të hënën, ajo publikoi një listë me 26 individë që do të përballen me sanksione.

Këto sankisone vijnë në kuadër të reagimeve të një pas njëshme të Perëndimit ndaj Rusisë pas nisjes së pushtimit të Ukrainës.

Lista përfshin:

Sekretari i shtypit i Kremlinit, Dmitry Peskov

Alexander Ponomarenko , kryetar i bordit të Aeroportit Ndërkombëtar Sheremetyevo në Moskë

Igor Sechin , CEO i kompanisë shtetërore të naftës Rosneft

Nikolay Tokarev , CEO i Transneft, kompania më e madhe në botë e tubacioneve të naftës

Disa prezantues dhe gazetarë të televizionit shtetëror rus

BE do të sanksionojë gjithashtu Kompaninë e Industrisë së Sigurimit të Gazit në Moskë, e cila thuhet se ka ndihmuar aneksimin e Krimesë në 2014.

/b.h