Krimi në Itali/ Shqiptari masakron me sëpatë fqinjën, infermierja vritet në sy të nënës dhe djalit

Një shqiptar ka masakruar me sëpatë një 63-vjeçare në Noriglio, një fshat i Rovereto në Itali. Mediat italiane raportojnë se një 48-vjeçar me origjinë shqiptare, fqinj i viktimës, priti jashtë shtëpisë infermieren, e cila kishte dalë në pension. Ai e goditi atë dy herë me sëpatë, duke i thyer kokën dhe fytyrën, ndërsa e moshuara humbi jetën.