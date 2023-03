Komisioneri për Fqinjësi dhe Zgjerim i Bashkimit Evropian, Oliver Varhelyi, në një intervistë për Merita Haklaj në A2CNN ka folur në lidhje me Këshillin e 12-të të Stabilizim – Asociimit që do të mbahet në Tiranë, vetëm pak kohë pas Samitit të liderëve të BE që u zhvillua në 6 dhjetor në kryeqytetin shqiptar.