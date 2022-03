Ministria ruse e mbrojtjes ka pranuar përdorimin e sistemit të armëve TOS-1A në Ukrainë. Ky sistem shfrytëzon fuqinë e raketave termobarike.

Kjo do të thotë se bëhet fjalë për një kombinim të një sistemi të shumëfishtë rakete lëshimi me predha termobarike për të krijuar efekte ndezëse dhe shpërthimi.

Këto lloj armësh mund të shkaktojnë nivele tronditëse të shkatërrimit.

Lajmin e ka bërë të ditur Ministria e Mbrojtjes e Britanisë së Madhe në një postim në Twitter./m.j

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.

Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 9, 2022