Inxhinieri Arben Meçe, hodhi poshtë idenë e kandidatit të Berishës, Belind Këlliçi, për hapjen e tuneleve poshtë sheshit “Skënderbej”, për të lehtësuar trafikun e makinave.

Inxhinieri foli për Abcnews duke deklaruar se kjo që është bërë publike mbetet një idiotësi, sepse jo vetëm nuk lehtëson trafikun, por e bën atë më lëmsh.

Me tej ai theksoi se poshtë sheshit, nëse do të synohet për tunel nëntokësor, do të shkatërrohen totalisht linjat elektrike, por edhe krejt infrastruktura nëntokësore.

Inxhinieri Meçe shtoi se kjo ka edhe një kosto të jashtëzakonshme për buxhetin e bashkisë, aq sa krejt biznesi do të punojë të paguajë tatime vetëm për këtë ide dhe asnjë investim tjetër nuk do të ketë më takat bashkia e kryeqytetit.