Ish –kryeministri Sali Berisha tha nga Durrësi se kthimi i tij në politikë ngjason me rastin e rikthimit të miliarderit Steve Jobs.

Ashtu sikur se Jobs ndryshoi botën me një I Pad, Berisha shprehet i vendosur të ndryshojë Shqipërinë.

“ Kthimi im është si kthimi i Steve Jobs, i cili pas një seri pabesirash dhe qëndrimesh që e nxorën në rrugë, u kthye dhe me një I Pad-in ndryshoi botën, ndërsa ne së bashku do ndryshojmë Shqipërinë”, tha Berisha nga Durrësi.

Me sa duket i nxehti afrikan e ka bere te veten. Keqardhje p[er Steve Jobs qe u nda nga jeta ne moshe te re kurse Berisha 80 vjeç dhe premton shume vite duke garantuar se do ngaterroje dynjane./m.j