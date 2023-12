Dashi

Ditën e sotme do t’ju duhet t’i kushtoheni së tepërmi punës, megjithatë pa neglizhuar edhe ndjenjat. Sot ju do të keni një energji shumë të veçantë, pothuajse unike, që do t’ju shtyjë në krahët e partnerit/es. Ata që janë vetëm do të bëjnë takime të shkëlqyera falë aleancës misterioze në ajër midis Plutonit dhe Venusit! Me ndihmën e yjeve ju mund të kuptoni atë që keni në mendje: projektet lëvizin në drejtimin e dëshiruar!

Demi

Jo gjithçka është paqësore në dashuri: sidomos në mbrëmje, disa re në horizont do të vënë edhe marrëdhëniet më të testuara në krizë. Por gjithçka do të funksionojë më së mirë dhe do jetë kalimtare! Nëse jeni vetëm ju do të animoheni nga një vitalitet i madh që do t’ju dërgojë për të tërhequr arritje të shumta. Në punë priten rezultate pozitive.

Binjakët

Aspektet e harmonizuara të yjeve ju premtojnë një marrëdhënie stimuluese, mbështetëse të projekteve të reja. Partneri/ja do t’ju ndihmojë të jetoni ngjarjet e kësaj dite në një mënyrë më të pranueshme. Flirtime të reja vijnë për zemrat e vetmuara, por asgjë nuk është serioze. Sot do të keni mundësi për bashkëpunime të reja. Përdorni angazhimin dhe reflektimin në punë.

Gaforrja

Jeni duke jetuar një moment intensiv të jetës tuaj, i cili do t’ju bëjë të zgjeroni horizontet tuaja, por do t’i lini pak hapësirë ​jetës private. Mos i neglizhoni të dashurit tuaj! Planetët do të ndihmojnë beqarët për të bërë njohje të reja dhe për t’u shkëputur nga rutina. Është momenti ideal për të propozuar një iniciativë që është afër zemrës suaj përsa i përket ëndrrave dhe projekteve.

Luani

Të vënë përballë një zgjedhje të vështirë, marrjes së një vendimi të rëndësishëm në fushën e dashurisë, do të dini se si të veproni. Një histori e nisur kalimthi evoluon në një histori të thellë. Beqarët do të duhet të mbajnë një ekuilibër me një person nëse nuk duan ta mashtrojnë atë. Më mirë të flasin qartë. Qielli paraqitet pa re dhe gjithçka duket e qartë. Yjet ju ndihmojnë të arrini qëllime vërtet ambicioze.

Virgjëresha

Do të jetë një e martë pa ngjarje të mëdha, por gjithçka shumë e qetë. Jeta sensuale rrjedh pa probleme, përveç ndonjë një grindjeje të vogël. Nëse keni besim ju që jeni vetëm, do të zbuloni se shpresat dhe aspiratat nuk janë të paarritshme. Është një ditë ideale për të treguar se jeni me të vërtetë të aftë për të trajtuar një çështje shumë të rëndësishme praktike.

Peshorja

Një ditë intensive lidhur me jetën sentimentale, kalimi i favorshëm i Hënës në Luan mbron marrëdhëniet tuaja në çift. Ju do të zbuloni me kënaqësi që jeni thellësisht të dashuruar! Beqarët do të kenë surpriza të këndshme! Plutoni do t’ju japë një guxim të veçantë në punë, një forcë të madhe që do t’ju shërbejë për t’u marrë me kurthet dhe zilitë.

Akrepi

Ende dyshimet dhe paqartësitë nuk ju japin afat. A e kuptove se ajo që dukej si një marrëdhënie emocionuese doli të ishte diçka e thyeshme? Yjet këshillojnë beqarët të heqin dorë nga çdo gjë dhe të përpiqen t’i japin më shumë kohë dhe hapësirë ​dashurisë. Një qiell i pafavorshëm ju fton të shmangni pakujdesitë në biznes. Tensione dhe përplasje në marrëdhënie me kolegët.

Shigjetari

Dashuria dhe udhëtimi sot mbahen në krah. Do të jeni të përkushtuar që të jetoni me energji të madhe. Marsi, si zakonisht, ju inkurajon që të mos ndaleni nga qëllimet tuaja. Zemrat e vetmuara, nëse duan të ndiejnë një ndjesi me intensitet, nuk duhet të humbasin mundësitë e mira për takime! Suksesi është në majë të gishtave tuaj, ju vetëm duhet ta kapni atë.

Bricjapi

Kultivoni dashurinë dhe pasionet me mençuri dhe realizëm. Mundohuni të kuptoni nëse ajo që po përjetoni është me të vërtetë historia që prisni. Duke e njohur atë është e lehtë! Beqarët do të transmetojnë optimizëm dhe bukuri për personat që kanë pranë, nga ana e tyre edhe ata nuk do të jenë më pak të papërmbajtshëm! Vendosni mënjanë idetë ekstravagante dhe kushtojuni përpjekjeve tuaja për diçka konkrete.

Ujori

Ndjenjat do të jenë konfuze, ata që presin shumë nga të dashurit e tyre do të kenë pakënaqësi të hidhura. Pranojeni, nganjëherë jeni të paqëndrueshëm dhe kapriçoz. Venusi do të favorizojë beqarët që duan t’i kushtojnë më shumë vëmendje gjërave të rëndësishme. Ndjeni dëshirën për të hapur përvoja të reja në punë! Ditë pozitive për ata që duhet të punojnë me dikë.

Peshqit

Venusi dhe Plutoni favorizojnë një jetë serioze dhe stabil afektive, sot do të jetë e lehtë të lihet bukuria e madhe e së tashmes. Faza dashamirëse vazhdon për beqarët, hidh poshtë të gjitha hezitimet dhe nis veten në pushtime! Shfaqni cilësitë tuaja, në punë ju do të jeni veçanërisht të dobishëm për t’u përballur me ndonjë vështirësi.