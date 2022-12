Andrew Tate do të qëndrojë në qeli për 23 orë në ditë në një burg rumun. Influencuesi më i madh i rrjeteve sociale, do të shikojë vetëm një orë dritë natyrale. Për 30 ditë ai do të qëndrojë në burg për akuzat e trafikimit dhe përdhunimit.

Mbase nuk e kishte çuar ndërmend, por Andrew Tate do ta kalojë ndërrimin e viteve, në një qeli burgu rumun, ndërsa hetuesit po shqyrtojnë akuzat se ai ka mbajtur gjashtë gra në të burgosura në shtëpi.

Tate është një personalitet i shumë diskutuar i mediave sociale. Ish-kikboksier, 36 vjeç, ai u arrestua të enjten së bashku me vëllain e tij Tristan, 34 vjeç dhe dy gra rumune të dyshuara për trafikim njerëzor, përdhunim dhe formim të një grupi krimi të organizuar.

Gjykatësi në Gjykatën e Bukureshtit hodhi rrëzoi apelin e avokatit të Tate për ta liruar atë nga burgu ndërsa hetimet vazhdonin, që do të thotë se vëllezërit do të kalojnë deri në 29 ditë pas hekurave në një qendër paraburgimi.

Por kushtet me të cilat ai do të përballet në paraburgim janë shumë larg nga ato të stilit të jetesës që ai gëzon, shkruan dritare.net.

Është e paqartë se cila nga Qendrat e Paraburgimit të Rumanisë do të strehojë Tate për muajin e ardhshëm, megjithëse ka të ngjarë që ai të mbahet në qendrën kryesore të paraburgimit në Bukuresht.

Sipas ligjit, të burgosurit në Rumani kanë të drejtën e një ore në ditë ‘zbavitjeje në natyrë’, akses në pajisjet ushtrimore dhe libra.

Por raporti i Këshillit të Evropës zbuloi se shumica e të burgosurve qëndronin të mbyllur në qelitë e tyre për 23 orë në ditë në mjerim.

Rrjeti i dyshuar kriminal u arrestua një ditë pasi Tate u tall ashpër në Twitter me Greta Thunberg.

Aktivistja e klimës Greta Thunberg dha një përgjigje të zjarrtë ndaj përpjekjes së influencuesit i cili u mburr me makinat e tij që lëshojnë dioksid karboni, në një postim në twitter ku i drejtohej aktivistes.

Tate, një “trajner suksesi” i vetë-përshkruar, i cili është kritikuar në internet për një markë që shumë njerëz e përshkruajnë si mizogjene, postoi një foto të tij me një (super) makinë të martën në Twitter. Ai iu drejtua drejtpërdrejt Thunberg duke shkruar: “Ju lutemi më jepni adresën tuaj të emailit në mënyrë që të mund t’ju dërgoj një listë të plotë të koleksionit të makinave të mia dhe emetimeve të tyre përkatëse.”

Thunberg, e njohur për stilin e saj të të folurit hapur, nuk nguroi të tallej. Ajo shkroi:

“Po, të lutem më ilumino”. Më pas ajo ndau një adresë emaili të rreme ku mund ta kontaktonte: “smalldickenergy@getalife.com”.

Në përgjigje të saj, i veshur me një mantel të kuq dhe të artë dhe duke tymosur një puro, Tate u shfaq me një pirg kutish nga Jerry’s Pizza, të cilat ai tha se do të “sigurohej” të mos ricikloheshin. Ka pasur spekulime se kutia e picës bëri që autoritetet të gjenin vendndodhjen e tij.

Pas arrestimit të tij të enjten, Thunberg shkroi në Twitter:

“Kjo është ajo që ndodh kur nuk i ricikloni kutitë tuaja të picave”.

Kontrolli në vendbanimin e Tate zbuloi skemën.

“Abuzimi ishte fizik dhe emocional. Ata nuk u lejuan të dilnin nga shtëpia pa truproja dhe vëzhgoheshin ditë e natë”, tha një burim gjyqësor rumun për mediat e huaja.

Zyrtarët që ndoqën rastin thanë se Tate u kërkoi punonjësve të tij të ndiqnin çdo lëvizje të viktimave të tij, duke i detyruar ato të merrnin pjesë në video pornografike në internet.

Personaliteti pjellor i mediave sociale u ndalua në një gropë 600,000 £ në Pipera, Voluntari, në periferi të Bukureshtit, të enjten.

Mbreti i internetit i cili pretendonte se ishte trilioner në fakt jetonte në një pronë që nuk ishte në pronësi të tij. Shtëpia e madhe, pranë një piste aeroporti, i përket Talisman Enterprises SRL, e cila është në pronësi të një biznesmeneje Naghel Manuela.

Vëllezërit Tate ishin aksionarët kryesorë në Talisman Enterprises SRL deri në gusht të këtij viti, kur ia shitën atë zonjës Manuela për një shumë të pazbuluar.

Pavarësisht se pretendon të jetë një trilioner, llogaritë e kompanisë për vitin e kaluar tregojnë një qarkullim modest prej 344,000 £ me asete të vlerësuara në 468,000 £ dhe borxhe prej 732,000 £.

Burime pranë policisë thanë se oficerët hynë dje në kompleksin e Tate sepse ishte hera e parë që ata e dinin se Andrew dhe vëllai i tij Tristan ishin të dy në Rumani në të njëjtën kohë.

Autoritetet donin të siguroheshin se ata i arrestuan vëllezërit së bashku, tha burimi.

Që nga fillimi i vitit 2021, prokuroria ka hetuar të dyshuarit dhe kishte kontrolluar tashmë vilën e Tate në prill. Deri më tani janë identifikuar gjashtë viktima të mundshme.

Të dyshuarit thuhet se kanë rekrutuar dhe shfrytëzuar gra duke i detyruar ato të bëjnë punë të detyruar dhe akte pornografike me synim prodhimin dhe shpërndarjen e materialeve të tilla në internet për të marrë përfitime të konsiderueshme financiare.

Policia tha se dy të dyshuarit britanikë joshën viktimat femra duke përdorur ‘metodën e dashurisë’, duke deklaruar në mënyrë të rreme dashurinë dhe qëllimin e tyre për t’u martuar me to.

Viktimat më pas dyshohet se u transportuan në ndërtesat në qarkun Ilfov në periferi të Bukureshtit, ku u ‘shfrytëzuan seksualisht’ dhe u detyruan të performonin në video pornografike për t’u shpërndarë në mediat sociale, thuhet në deklaratën e policisë.

Përmbajtja më pas u postua vetëm për të rriturit. Hetuesit gjithashtu pretendojnë se njëri nga të dyshuarit përdhunoi një viktimë në dy raste të ndara në mars 2022.

“Ne kemi informacione bazuar në atë që ata thanë në rrjetet sociale, se një nga vajzat sillte deri në 50,000 euro në muaj”, tha një burim pranë hetimit për Mail. “Atyre nuk u dhanë para nga ajo që fituan.”

Kjo është ngjarja që shënjoi rrjetet sociale dhe botën e influencuesve në mbyllje të këtij viti. Njeriu që pretendonte se ndihmonte të tjerët si të bëheshin të pasur, u zbulua se ishte një kriminel që shfrytëzonte vajza për të bërë një jetë luksoze./