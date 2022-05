Kryeministri Edi Rama ka kërkuar sërish që të hetohet Sali Berisha i shpallur ‘non grata’ nga SHBA. Kjo pasi tha Rama me ironi, po më akuzojnë mua se e kam shpallur unë ‘non grata’ bashkë me Blinken e me Sorosin. Rama tha se nëse del se nuk ka fakte për Berishën, vet ai do t’i kërkojë llogari për ish-kryeministrin.

‘Në atë rast, se është rast shumë i rëndësishëm. Do habiteni dhe në atë rast kam folur pasi ka folur drejtësia. Ka folur drejtësia dhe çështja e Dvoranit është pushuar dhe pastaj kam folur unë. Nuk ju bën përshtypje që një është shpallur kampion nga sekretari amerikan i shtetit dhe jeton në një apartament të shpërndarë nga komuniteti ekzekutiv të merret dhe të futet në hetim dhe të lajmërohet KLD, se ky person është në hetim dhe të pengohet promovimi i tij dhe akoma mos të kemi asnjë informacion apo hetim për të gjithë këta ujqërit që pamë. Të kishte ardhur puna që Bojken Lako me dy dritaret e tij duhej dënuar, pasi ky figura këtu me një vilë të ndërtuar në tokën e tjetrit, njeriu i drejtësisë të futej atje ku e ka vendin do thonim këtu u bë Zvicra. Peshkaqenët me fytyrë njeriu në Zvicër nuk bëjnë hajgare. Po ju a nuk jeni të interesuar që ta dini pse e ka shpall non grata DASH. Unë jam i akuzuar se unë e kam bërë dosjen bashkë me Blinken dhe një noter atje në SHBA, që ka nxjerrë deklaratat. Këtu ka një pjesë shqiptarësh që nuk e besojnë. Këtu ka një pjesë shqiptarësh që besojnë se e ka bërë Soros me atë të gjatin. Na keni vënë në siklet virgjëreshën e vendit tonë. Pas Teutës ishte ky?! Mos i lini kusur kujtdo në anën që unë udhëheq që ka llogari të hapura me drejtësinë Por këtë e thotë Sekretari i Shtetit që është detyrë e institucioneve. Kujt ia ka dhënë provat SHBA. SHBA bën punën e tyre jo tonën. Provat i takojnë drejtësie.”.’- tha Rama.