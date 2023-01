Hëna e parë e re e vitit 2023 ka mbërritur. Më 21 janar, Hëna e Re në Ujor do të na japë një pamje më të qartë dhe fat ndërsa kalojmë në vitin e ri. Edhe nëse tashmë keni hequr dorë nga vendimet tuaja të Vitit të Ri, mund të përdorni një pjesë të energjisë së tij për të rishikuar qëllimet tuaja dhe për të filluar përsëri.

Spontaniteti dhe kurioziteti janë temat e kësaj hëne të re. Për më tepër, duke qenë se hëna është e lidhur drejtpërdrejt me emocionet tona, gjatë kësaj hëne ne do të ndihemi rebel dhe të gatshëm për të ndërprerë lidhjet me të kaluarën tonë në mënyrë që të ndihemi të lirë dhe të gjallë.

Cilat shenja preken më shumë?

Demi

Më 21 janar, Dielli dhe Hëna do të bashkohen në shtëpinë tuaj të 10-të të karrierës dhe imazhit publik, duke rigjallëruar mendimin dhe idetë tuaja rreth jetës suaj profesionale. Nuk keni frikë të guxoni dhe tani është koha e duhur për të ndarë pikëpamjet tuaja me kolegët. Idetë tuaja meritojnë të dëgjohen. Nëse keni kërkuar mënyra për të shkëlqyer dhe inovuar në punën tuaj, tani është koha për ta bërë atë.

Luani

Këtë muaj, marrëdhëniet tuaja do të përjetojnë një rinovim pasi dielli dhe hëna bashkohen në shtëpinë tuaj të shtatë. Është një kohë e mirë për të dalë dhe për të takuar partnerë të rinj romantikë ose biznesi. Mos u habitni nëse kjo bëhet në mënyrë paradoksale. Pavarësisht nëse jeni duke shkuar në takime blind ose me miqtë, nuk ka dyshim se jeta juaj shoqërore ka shumë për të ofruar. Tani është koha për të dalë dhe për të shkëlqyer, diçka që dini ta bëni shumë mirë.

Ujori

Ndryshime dhe fillime të reja në jetën personale do të sjellë takimi i Diellit dhe Hënës në shtëpinë tuaj të parë më 21 janar. Nëse keni dashur të provoni diçka të re dhe të ndryshme, tani është koha për ta bërë atë. Provoni atë prerjen e re të flokëve ose bashkohuni me atë aktivitet që keni dashur të bëni, çfarëdo që ju bën të ndiheni mirë me veten, vazhdoni atë. Mos harroni se është e nevojshme të jetoni ashtu siç ju dëshironi, edhe nëse duhet ta bëni vetëm.

/e.d