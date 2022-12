Prej disa ditësh, mediat aludojnë për një përplasje Rama-Yuri Kim.

Gjithçka nisi pas atij njoftimi të Ministrisë së Jashtme për “zëvendësimin” e Yuri Kim si ambasadore në Shqipëri, duke qenë se po i përfundon mandati.

Dhe për çudi, mediat dhe gazetarët e Berishës, që këto tre vite çfarë nuk kanë shkruajtur për Yuri Kim, tani janë duke e “mbrojtur” nga Rama.

Madje për herë të parë, janë detyruar edhe ta pranojnë se ajo përfaqësoka SHBA-në në Tiranë, jo siç na kanë thënë gjithë këto kohë, se vepron me kokë të vet, se ata në Uashington nuk dinë gjë se çfarë bën ajo.

“Unë nuk e di se çfarë do të ndodhë me mandatin e zonjës Yuri Kim. Unë në fakt, i kam dërguar një kërkesë para pak ditësh Departamentit të Shtetit në lidhje me këtë përplasje. Përgjigja ka qenë sa diplomatike, por edhe treguese.

Më shkruan Departamenti Amerikan i Shtetit, që ambasadorja e SHBA-ve është vullneti dhe mëkëmbja e presidentit të SHBA-ve, pra askush nuk mund ta përcaktojë mandatin e saj”, thotë kryeredaktori i televizionit të Berishës, Bledian Koka.

Të paktën shërbeu për një gjë ky “sherri” i Yuri Kim me Ramën, se më në fund po detyrohen këta të Berishës, që ta “njohin” si ambasadore të SHBA-së.

/e.d