Gazeta Daily Telegraph e Londrës së cilës i referohet Top Channel sjell për lexuesit e saj një shkrim bazuar në një video ku një reper shqiptar në Londër tallet me sekretaren e shtetit Suella Braverman. Një reper i njohur shqiptar me bazë në Mbretërinë e Bashkuar ka shkaktuar zemërim brenda komunitetit të tij duke publikuar një video muzikore në të cilën ai thyen një ekran televiziv që tregon Suella Braverman duke folur për imigracionin e paligjshëm në Commons.

OG Merks, një reper me mijëra ndjekës tallet me goditjen e qeverisë ndaj trafikantëve të njerëzve dhe abuzimin e supozuar të shqiptarëve ndaj ligjeve moderne të skllavërisë.

Reperi, emri i vërtetë i të cilit është Bledar Ramaj, shihet në video me burra të veshur me kapuç duke përdorur një makinë bankare për të numëruar paketat e kartëmonedhave prej 20 £, ndërsa Sekretarja e Brendshme dëgjohet duke u thënë deputetëve për një operacion të madh ndërkombëtar nga Agjencia Kombëtare e Krimit ( NCA) kundër bandave të trafikut.Më pas ai u thotë burrave të maskuar që të ngrejnë volumin në televizor përpara se ta thyejnë atë, ndërsa zonja Braverman i thotë Commons për rritjen e numrit të shqiptarëve që hyjnë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar me varka të vogla përgjatë Kanalit dhe se “shumë prej tyre” po abuzojnë me ligjet për të qëndruar në vend.

Titulli i këngës është “Marko from Tropoja” me emrin e një personazhi shqiptar në filmin Taken ku Liam Neeson luan rolin e një babai, vajza e të cilit është rrëmbyer nga kreu i bandës Marko nga Tropoja.

Ramaj ka lindur në Tropojë, një qytet në veri të Shqipërisë, përpara se të shkonte në Britaninë e Madhe.

Megjithatë, videoja është kritikuar për stereotipizimin e shqiptarëve dhe dhënien e një shembulli të keq për të rinjtë shqiptarë nga një drejtues për programin bamirës shqiptar “Shpresa”. Ai promovon integrimin dhe kontributet sociale të migrantëve shqipfolës në Britani.

Duke kërkuar të flasë në mënyrë anonime, ai tha: Reperët si ai janë një problem në komunitetin tonë. Ata po japin një shembull të keq për të rinjtë e komunitetit shqiptar. Ata janë një shembull i keq për të rinjtë e tjerë në Shqipëri që duan të shkojnë në Britani.

Ramaj ka më shumë se 4,800 ndjekës mujorë në Spotify dhe 2,500 abonentë në YouTube. Në një video të titulluar “Hustlers”, reperi duket se promovon dhunën e bandave: “Gang s—, unë jam në bllok me këta banditë të çmendur”.

Është pjesë e një kulture rep shqiptar me tema të dhunshme. Një grup tjetër, OTR, On Top of Rest dhe me qendër në Londrën juglindore, ka regjistruar dhjetëra video muzikore dhe ka postuar një sërë fotografish në internet të anëtarëve të supozuar që trajtojnë pistoleta dhe pushkë vdekjeprurëse.

Grupi famëkeq i repit Hellbanianz ndau një video të tyre duke drejtuar automjete ushtarake të pajisura me mitralozë të rëndë rreth një shtëpie në lindje të Londrës, ndërsa xhironte një video muzikore për krimin dhe dhunën.

Vitin e kaluar, shefat e NCA-së thanë se një “numër i konsiderueshëm” shqiptarësh në Britaninë e Madhe kishin hyrë ilegalisht për të punuar në tregun “gri” ose për bandat e organizuara kriminale të drogës dhe po dërgonin “qindra milionë paund” para në vit në Shqipëri.

Ata thanë se kishte prova nga Shqipëria që migrantëve u ishte thënë përpara se të niseshin për në Mbretërinë e Bashkuar se nëse zgjidhnin të bashkoheshin me bandat e krimit dhe kapeshin, ata duhet të pretendonin se ishin viktima të skllavërisë moderne në mënyrë që të shmangnin deportimin dhe të qëndronin në Britani.

Shqiptarët përbënin një të tretën e 45,000 emigrantëve të Kanalit vitin e kaluar, duke bërë që Rishi Sunak të negocionte një marrëveshje të shpejtë deportimi me kryeministrin shqiptar Edi Rama.

Rama ka kritikuar politikanët britanikë për stereotipizimin e shqiptarëve si kriminelë kur ka mijëra që punojnë në mënyrë legjitime në Britani./TCH