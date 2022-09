Esmin Ferhati është 30-vjeçari shqiptar që u qëllua sot në këmbë nga një oficere greke, në kuadër të një operacioni policor antidrogë në Universitetin Teknologjik Zografou në Athinë.

30-vjeçari u përplas fizikisht me oficeren e policisë gjatë aksionit policor në orën 06:00 të mëngjesit, ku u arrestuan 22 persona.

Oficerja ka qëlluar shqiptarin me armën e shërbimit për tu vetëmbrojtur, shkruan protothema.gr.

Ferhati është transferuar me urgjencë në spital, pasi ka marrë lëndime në këmbën e tij.

Emigrant shqiptar akuzohet ndër të tjera për një sërë grabitjesh.

Gjatë përleshjes me oficeren e policisë, Ferhati ka sulmuar me kaçavidë policen. Më pas për tu vetëmbrojtur, oficerja e qëlloi Ferhatin me armën e shërbimit në këmbë.